Федерико Бернардески подписал контракт с «Болоньей»

Федерико Бернардески стал игроком «Болоньи». Официальный сайт итальянского клуба подтвердил переход 31-летнего полузащитника, который прибыл в команду в статусе свободного агента. Срок соглашения не разглашается.

Напомним, Бернардески ранее расторг контракт с канадским «Торонто», за который выступал с 2022 года. В МЛС он провёл 99 матчей, забил 26 мячей и отдал 16 голевых передач.

До этого футболист играл за «Фиорентину», «Кротоне» и «Ювентус», с которым трижды становился чемпионом Италии, а в 2021 году стал обладателем золота чемпионата Европы в составе сборной.

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Федерико составляет € 3,5 млн.