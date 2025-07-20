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Появились новые подробности по возможному трансферу Эдуарда Сперцяна в «Жирону»

Появились новые подробности по возможному трансферу Эдуарда Сперцяна в «Жирону»
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Атакующий полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации Arménie Football, «Жирона» уже начала переговоры с российским клубом о возможном трансфере игрока.

Предмет обсуждения сейчас — сумма за переход футболиста. Источник также сообщает, что к испанскому клубу присоединится ещё один полузащитник, однако это никак не повлияет на трансфер Эдуарда.

В сезоне-2023/2024 Сперцян провёл 35 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.

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