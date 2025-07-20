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Стало известно, когда Рашфорд должен присоединиться к «Барселоне»

Стало известно, когда Рашфорд должен присоединиться к «Барселоне»
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Планируется, что крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отправится в Барселону в период с воскресенья (20 июля) по понедельник (21 июля). Однако наиболее вероятно, что это произойдёт в воскресенье, чтобы футболист как можно скорее приступил к работе. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее ряд авторитетных источников подчеркнул, что «Барселона» продвинулась в переговорах об аренде Рашфорда с опцией выкупа.

По имеющимся сведениям, 27-летний вингер прилетит в столицу Каталонии для прохождения медицинского обследования. Затем Рашфорд должен присоединиться к команде до того, как она отправится в азиатское турне 24 июля. Подчёркивается, что это может произойти 22-го или 23-го числа.

Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы англичанин как можно скорее прибыл в расположение команды, чтобы его адаптация и знакомство с одноклубниками не затягивались.

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