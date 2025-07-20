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Лапорт находится вне проекта «Аль-Насра», «Атлетик» сделал предложение по игроку — Романо

Лапорт находится вне проекта «Аль-Насра», «Атлетик» сделал предложение по игроку — Романо
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Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт близок к уходу из «Аль-Насра». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), бывший клуб 31-летнего футболиста «Атлетик» Бильбао заинтересован в его возвращении.

По данным источника, баски сделали первое предложение по трансферу Лапорта. Сообщается, что защитник находится вне проекта «Аль-Насра».

Эмерик Лапорт покинул «Атлетик» Бильбао в январе 2018 года и перешёл в «Манчестер Сити» за € 65 млн. В августе позапрошлого года испанец перебрался в «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду. Напомним, ранее тренером «Аль-Насра» стал 70-летний специалист Жорже Жезус.

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