«Манчестер Юнайтед» активизировал усилия по подписанию форварда из Бундеслиги — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» активизировал попытки приобрести 22-летнего форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко после того, как достиг договорённости о переходе нападающего Брайана Мбемо из «Брентфорда». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» поддерживают регулярный контакт со словенским футболистом и его окружением. С целью покупки Шешко манкунианцы планируют продать нескольких игроков, в частности вингеров Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда.

В минувшем сезоне форвард «Лейпцига» принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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