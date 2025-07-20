Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 20 июля

Сегодня, 20 июля, состоятся три матча в 1-м туре чемпионата России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 20 июля (время — московское):

15:30. «Пари НН» — «Краснодар»;

18:00. «Зенит» — «Ростов»;

20:30. «Ахмат» — «Рубин».

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».

Самые титулованные футбольные клубы России: