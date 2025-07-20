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«Зенит» — «Ростов»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Зенит» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который состоится 26 июля.

По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.

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