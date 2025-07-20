Губернатор Самарской области Федорищев поделился впечатлениями от матча «Акрон» — «Крылья»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от прошедшего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Крыльями Советов». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1' 1:1 Раков – 56'
«В 1-м туре нового чемпионата РПЛ состоялось наше областное дерби. Упорная и напряжённая борьба, самоотверженность, нацеленность на победу. Спасибо командам за игру, а болельщикам за эмоции.
Впервые в стартовом составе «Крыльев» на матч РПЛ вышел молодой самарский игрок Иван Бобёр. Рад, что наш курс на местных воспитанников претворяется в жизнь.
«Акрону» и «Крыльям» желаю успехов в сезоне! Самарская область, только вперёд!» — написал Федорищев в своём телеграм-канале.
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