Губернатор Самарской области Федорищев поделился впечатлениями от матча «Акрон» — «Крылья»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от прошедшего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Крыльями Советов». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«В 1-м туре нового чемпионата РПЛ состоялось наше областное дерби. Упорная и напряжённая борьба, самоотверженность, нацеленность на победу. Спасибо командам за игру, а болельщикам за эмоции.

Впервые в стартовом составе «Крыльев» на матч РПЛ вышел молодой самарский игрок Иван Бобёр. Рад, что наш курс на местных воспитанников претворяется в жизнь.

«Акрону» и «Крыльям» желаю успехов в сезоне! Самарская область, только вперёд!» — написал Федорищев в своём телеграм-канале.