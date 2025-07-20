«Брага» арендовала полузащитника «ПСЖ» на один сезон

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Габриэл Москардо продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Как сообщает официальный сайт парижан, 19-летний опорник был арендован «Брагой» на один сезон.

Контракт Москардо с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года. Французскому клубу бразильский полузащитник принадлежит с января 2024 года. За это время футболист трижды отправлялся в аренду.

С января по июнь 2024-го Москардо был отдан в аренду в «Коринтианс». Сезон-2024/2025 бразилец провёл в составе французского «Реймса». Напомним, за трансфер перспективного полузащитника парижане заплатили «Коринтиансу» € 20 млн. В составе «ПСЖ» футболист пока не провёл ни одного официального матча.