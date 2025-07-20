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Видеообзор дерби Самарской области между «Акроном» и «Крыльями» в рамках 1-го тура РПЛ

Видеообзор дерби Самарской области между «Акроном» и «Крыльями» в рамках 1-го тура РПЛ
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Вчера, 19 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Саранск). Команда Артёма Дзюбы открыла счёт, но не удержала преимущество. Итоговый счёт — 1:1.

Видео доступно на странице «Акрона» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 45+1-й минуте отличился Йонуц Неделчяру. На 56-й минуте счёт сравнял нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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