«Ничего не может быть лучше». Александр Руденко — о дебюте в составе «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко прокомментировал свой дебют в составе железнодорожников в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Форвард стал автором гола и отдал результативную передачу.

«Очень положительные впечатления, очень рад победе. Гол и пас в дебюте? Ничего не может быть лучше. Я только мечтал об этом: вышел, в дебютном забил, отдал, команда победила. То, что надо!

Долго не могли открыть счёт? Мы контролировали ход игры. Могли и в первом тайме два забивать, и во втором могли забивать. Соперник в принципе ничего не создал. У нас были подходы, но мы не могли их реализовать, а в конце это получилось», — сказал Руденко в интервью пресс-службе клуба.