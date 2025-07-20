«Ничего не может быть лучше». Александр Руденко — о дебюте в составе «Локомотива»
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Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко прокомментировал свой дебют в составе железнодорожников в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Форвард стал автором гола и отдал результативную передачу.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81' 2:0 Воробьёв – 83' 3:0 Бакаев – 87'
«Очень положительные впечатления, очень рад победе. Гол и пас в дебюте? Ничего не может быть лучше. Я только мечтал об этом: вышел, в дебютном забил, отдал, команда победила. То, что надо!
Долго не могли открыть счёт? Мы контролировали ход игры. Могли и в первом тайме два забивать, и во втором могли забивать. Соперник в принципе ничего не создал. У нас были подходы, но мы не могли их реализовать, а в конце это получилось», — сказал Руденко в интервью пресс-службе клуба.
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