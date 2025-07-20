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«Барселона» сможет выкупить Рашфорда за € 30+5 млн, его зарплата составит € 12 млн — Скира

«Барселона» сможет выкупить Рашфорда за € 30+5 млн, его зарплата составит € 12 млн — Скира
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«Барселона» заплатит «Манчестер Юнайтед» € 10 млн за аренду крайнего нападающего Маркуса Рашфорда. При этом сделка будет включать возможность выкупа 27-летнего футболиста за € 30 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов при достижении определённых условий. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-гранатовые подготовили для английского вингера контракт до 2029-го. Его заработная плата составит € 12 млн в год.

Маркус Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Вторую половину минувшего сезона он провёл на правах аренды в «Астон Вилле». Действующее трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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