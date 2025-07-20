Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 20 июля

Сегодня, 20 июля, состоятся четыре матча в 1-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Первой лиги 20 июля (время — московское):
13:00. «Енисей» — «Чайка»;
16:00. «Спартак» Кострома — «Факел»;
18:00. «Нефтехимик» — «Сокол»;
18:00. «Торпедо» — «Челябинск».
В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.