«Было много личного, о чём люди не знают». Маркиньос — после игры «Спартака» с «Динамо» Мх

Форвард московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу красно-белых над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Это была хорошая игра, мы очень рады первым трём очкам. Надеюсь, что сможем продолжать играть так же и побеждать.

Счастлив забить первый гол в чемпионате и первый — под 10-м номером. Особенный момент. Со мной много чего произошло в прошлом сезоне: у меня была операция, умер мой папа, было много всего личного, о чём люди не знают. Но я продолжал работать, в том числе в отпуске, с личным физиотерапевтом. Сейчас я готов и надеюсь забивать как можно чаще», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

Маркиньос выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Гол в ворота махачкалинцев в 1-м туре стал для бразильца дебютным в РПЛ. Всего на его счету один забитый мяч и 10 результативных передач в 27 матчах за красно-белых в чемпионате России. С нового сезона Маркиньос выступает за «Спартак» под 10-м номером.