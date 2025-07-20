Игрок «Локо» Руденко: атмосфера на трибунах? После предыдущего клуба — аж мурашки по коже

Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко, ранее выступавший в составе подмосковных «Химок», поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время домашнего матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Форвард стал автором гола и отдал результативную передачу.

— Как тебе атмосфера на трибунах?

— Очень кайфовая, если честно. После предыдущего клуба — аж мурашки по коже бежали, — сказал Руденко в интервью пресс-службе клуба.

Нападающий играл за подмосковную команду с февраля 2022 года. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.