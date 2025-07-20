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Игрок «Локо» Руденко: атмосфера на трибунах? После предыдущего клуба — аж мурашки по коже

Игрок «Локо» Руденко: атмосфера на трибунах? После предыдущего клуба — аж мурашки по коже
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Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко, ранее выступавший в составе подмосковных «Химок», поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время домашнего матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Форвард стал автором гола и отдал результативную передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

— Как тебе атмосфера на трибунах?
— Очень кайфовая, если честно. После предыдущего клуба — аж мурашки по коже бежали, — сказал Руденко в интервью пресс-службе клуба.

Нападающий играл за подмосковную команду с февраля 2022 года. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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