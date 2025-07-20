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Кроос: полузащитник — ключевая позиция в футболе. Посмотрите, что стало с «Сити» без Родри

Кроос: полузащитник — ключевая позиция в футболе. Посмотрите, что стало с «Сити» без Родри
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Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос отметил важность позиции полузащитника в современном футболе. В качестве примера немец привёл игрока «Манчестер Сити» Родри, пропустившего практически весь минувший сезон из-за травмы. В указанном сезоне «горожане» не выиграли трофеев.

«Позиция полузащитника является фундаментальной в современном футболе, это не вызывает сомнений. Посмотрите, что случилось с «Манчестер Сити» после травмы Родри.

Заметно, когда в команде не хватает хорошего полузащитника. Но когда он есть, это что-то само собой разумеющееся, как будто всё в порядке, и тогда нападающие уже могут спокойно решать исход матчей», — приводит слова Крооса El Pais.

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