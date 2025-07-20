Форвард «Спартака» Маркиньос прокомментировал свою реакцию на замену в игре с «Динамо» Мх

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался о своей реакции на замену в матче красно-белых с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Когда меня заменили, внимательно следил за игрой. Не хотелось, чтобы мы пропустили. И я пытался помочь, как мог. Смотрел со стороны и видел, что команда выкладывалась на полную, это важно. Для меня сейчас главное – быть частью «Спартака» и помогать команде, стать с ней чемпионом», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

Маркиньос выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Гол в ворота махачкалинцев в 1-м туре стал для бразильца дебютным в РПЛ. Футболиста заменили на 75-й минуте игры. Всего на его счету один забитый мяч и 10 результативных передач в 27 матчах за красно-белых в чемпионате России.