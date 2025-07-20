Маскерано: любой фанат спорта восхищается такими людьми, как Месси, Джордан, Надаль

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано подчеркнул величие нападающего своей команды Лионеля Месси после матча МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:5), в котором 38-летний футболист оформил дубль. Аргентинский специалист поставил Месси в один ряд с известным баскетболистом Майклом Джорданом и теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Я играл вместе с ним в «Барселоне» и сборной восемь лет. В аэропортах, отелях — особенно в тех местах, где он не бывал часто — люди сходили с ума [при виде Месси]. Он вызывает все эти эмоции.

Думаю, Лео вызывает всеобщее восхищение, но не только как футболист. Месси — образец для подражания, человек, который выходит за рамки спорта. Любой болельщик спорта восхищается такими людьми, как Месси, Майкл Джордан, Рафаэль Надаль — людьми, которые вошли в историю своего вида спорта. Нам выпала большая честь наблюдать за этим, находясь рядом», — сказал Маскерано после матча с «Нью-Йорк Ред Буллз».

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