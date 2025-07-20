«Надеюсь, в следующем матче у нас будет бригада поувереннее». Маркиньос — о Казарцеве

Форвард московского «Спартака» Маркиньос высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Судьи отменили четыре гола красно-белых.

«Нормально, когда в матче случаются спорные эпизоды, такое бывает. Несколько наших мячей судья не засчитал. Главное, что мы победили.

Да, я мог сделать дубль, но нужно уважать решения рефери. Арбитры посчитали, что я был «вне игры». Приду домой и посмотрю, правда ли был в офсайде. Мне показалось, что не был. Надеюсь, в следующем матче у нас будет бригада поувереннее», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

Единственный засчитанный мяч в игре забил Маркиньос на 37-й минуте. В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 26 июля.