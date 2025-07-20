«Урал» смог вернуться в Екатеринбург спустя шесть часов ожидания вылета в Ярославле

Пресс-служба «Урала» в телеграм-канале проинформировала о благополучном возвращении команды в Екатеринбург после шести часов ожидания вылета из Ярославля.

«Доброе утро, любимый город! Спустя шесть часов ожидания вылетели из Ярославля и только что благополучно приземлились в Екатеринбурге», — написано в сообщении клуба.

В субботу, 19 июля, «Урал» играл с «Шинником» (1:0) в 1-м туре Лиги PARI. Затем пресс-служба екатеринбургского клуба сообщила, что команда ожидает вылета из Ярославля более 4,5 часа. Подчёркивалось, что аэропорт закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта.

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