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Руководство «Торпедо» озвучило задачу команды на сезон-2025/2026

Руководство «Торпедо» озвучило задачу команды на сезон-2025/2026
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Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев назвал задачу клуба на сезон-2025/2026, который команда проведёт в Лиге PARI.

— Какие задачи руководство клуба ставит перед футболистами и тренерским штабом чёрно-белых?
— Руководство клуба, не задумываясь, поставило перед командой задачу вернуться в Премьер-Лигу. Футболисты и тренерский штаб не видят перед собой никаких других целей, учитывая то, какой эмоциональной и нервной получилась прошедшая предсезонка. Надеюсь, что все эти накопившиеся эмоции должны сыграть в нашу пользу, а результат не заставит себя долго ждать, — приводит слова Синяева официальный сайт клуба.

Напомним, ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

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