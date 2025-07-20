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«Казарцев был испуганным». Мостовой высказался о судействе в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

«Казарцев был испуганным». Мостовой высказался о судействе в матче «Спартак» — «Динамо» Мх
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал работу судьи Василия Казарцева, обслуживавшего матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). Арбитр удалил защитника гостей Мохамеда Аззи и не засчитал четыре гола красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Момент с наступом Аззи — для меня пенальти. В эпизоде с фолом Мангаша, считаю, судья поступил правильно. Там был мелкий толчок, который сбил. Казарцев — бедный, выглядел испуганным, ещё гол нужно было засчитывать. На них сейчас подействовала недавняя ситуация с судьями. Судьям и так сложно, ошибаются даже с VAR, потому что 99% из них не играли в футбол. А сейчас им ещё тяжелее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Встреча назначена на воскресенье, 27 июля.

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