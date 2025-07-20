«Казарцев был испуганным». Мостовой высказался о судействе в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал работу судьи Василия Казарцева, обслуживавшего матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). Арбитр удалил защитника гостей Мохамеда Аззи и не засчитал четыре гола красно-белых.

«Момент с наступом Аззи — для меня пенальти. В эпизоде с фолом Мангаша, считаю, судья поступил правильно. Там был мелкий толчок, который сбил. Казарцев — бедный, выглядел испуганным, ещё гол нужно было засчитывать. На них сейчас подействовала недавняя ситуация с судьями. Судьям и так сложно, ошибаются даже с VAR, потому что 99% из них не играли в футбол. А сейчас им ещё тяжелее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Встреча назначена на воскресенье, 27 июля.