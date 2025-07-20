Александр Руденко: о таком дебюте за «Локомотив» можно только мечтать

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко поделился эмоциями от своего дебюта в составе железнодорожников, который состоялся в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). В этой игре футболист забил гол и сделал результативную передачу.

«О таком дебюте, как у меня за «Локомотив», можно только помечтать. Отдал и забил в первом матче за такой клуб — двигаемся дальше. Я почти адаптировался, всё нормально, с партнёрами по команде начали понимать друг друга. Сезон длинный, нужно притираться, но со многими я уже был знаком — Лантратов, Митрюшкин, Тимофеев. Теперь будем стараться занять место вверху таблицы — чем выше, тем лучше», — сказал Руденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Золотая» эра «Локомотива»: