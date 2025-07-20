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Александр Руденко: о таком дебюте за «Локомотив» можно только мечтать

Александр Руденко: о таком дебюте за «Локомотив» можно только мечтать
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Нападающий «Локомотива» Александр Руденко поделился эмоциями от своего дебюта в составе железнодорожников, который состоялся в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). В этой игре футболист забил гол и сделал результативную передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«О таком дебюте, как у меня за «Локомотив», можно только помечтать. Отдал и забил в первом матче за такой клуб — двигаемся дальше. Я почти адаптировался, всё нормально, с партнёрами по команде начали понимать друг друга. Сезон длинный, нужно притираться, но со многими я уже был знаком — Лантратов, Митрюшкин, Тимофеев. Теперь будем стараться занять место вверху таблицы — чем выше, тем лучше», — сказал Руденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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