Кроос: хочу, чтобы фанаты «Реала» не говорили: «У команды проблемы из-за ухода Тони»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос хочет, чтобы болельщики «сливочных» не связывали проблемы команды в минувшем сезоне с его уходом из клуба, состоявшимся по окончании сезона-2023/2024.

«С тех пор как я завершил карьеру, стал фанатом «Реала». Это нормально после 10 лет выступлений в клубе. Я, как и все остальные болельщики команды, видел, что минувший сезон был непростым. Люди говорили: «Ааа, это потому, что нет Тони Крооса!» Всё, чего я хочу, это чтобы у «Реала» всё сложилось хорошо и они [болельщики] перестали так говорить», — приводит слова Крооса El Pais.

В минувшем сезоне «Реал» выиграл Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: