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Видеообзор разгромной победы «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи»

Видеообзор разгромной победы «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи»
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Вчера, 19 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи». Победу в этой игре одержали красно-зелёные со счётом 3:0. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Александр Руденко на 81-й минуте открыл счёт и обеспечил «Локомотиву» преимущество. Дмитрий Воробьёв забил второй гол москвичей на 83-й минуте. Зелимхан Бакаев на 87-й минуте забил третий мяч красно-зелёных. Кирилл Заика на 90+3-й минуте забил за сочинцев, но после просмотра VAR гол отменили.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» (4:3) и спустя год отсутствия вернулся в высший дивизион российского первенства.

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