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«Я маленького роста, но должен как-то играть». Маркиньос — о голе головой с «Динамо» Мх

«Я маленького роста, но должен как-то играть». Маркиньос — о голе головой с «Динамо» Мх
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Нападающий московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал свой гол в матче красно-белых с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Форвард с ростом 165 см открыл счёт ударом головой на 37-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Гол головой? Ну да, я маленького роста, но, если мяч летит в мою сторону, я должен как-то реагировать и играть. И сегодня получилось так забить», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

Маркиньос выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Гол в ворота махачкалинцев в 1-м туре стал для бразильца дебютным в РПЛ. Всего на его счету один забитый мяч и 10 результативных передач в 27 матчах за красно-белых в чемпионате России.

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