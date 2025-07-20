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Умяров высказался о словах Станковича о проблемах с психологией после победы над «Зенитом»

Умяров высказался о словах Станковича о проблемах с психологией после победы над «Зенитом»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова главного тренера команды Деяна Станковича, который в интервью заявил, что красно-белые психологически надломились после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Станкович сказал, что команда психологически не смогла перенести прошлогодний матч с «Зенитом». Какие выводы лично ты сделал после весны и того матча?
— Тренеру виднее, как он видит. Думаю, что переломный момент был именно с Махачкалой, когда мы проиграли и отпустили гонку уже. Мы могли подобраться, тогда «Краснодар» с «Зенитом» играл. И мы могли подобраться. Нужно учиться на своих ошибках, на своём опыте, чтобы в будущем как можно реже повторять эти ситуации, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» завершил минувший сезон на четвёртом месте с 57 очками в 30 турах. Красно-белые уступили в 24-м туре РПЛ махачкалинскому «Динамо» (1:2) на своём поле. В 1-м туре нового сезона подопечные Деяна Станковича переиграли клуб из столицы Дагестана (1:0).

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