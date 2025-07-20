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В «Баварии» определились с заменой на случай неудачи с переходом Луиса Диаса

В «Баварии» определились с заменой на случай неудачи с переходом Луиса Диаса
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«Бавария» намерена сделать новое предложение «Ливерпулю» с целью приобрести крайнего нападающего Луиса Диаса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб добавил 20-летнего вингера «Лиона» Малика Фофана в трансферный шорт-лист на случай неудачи с покупкой Диаса. Подчёркивается, что немецкий гранд связался со «львами» с целью узнать условия возможной сделки по переходу Фофана.

В минувшем сезоне нападающий «Лиона» принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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