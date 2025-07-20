«К расизму у нас нулевая терпимость». «Пари НН» — о реакции на избрание нового капитана

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на расистские комментарии болельщиков после новости об избрании полузащитника Мамаду Майга капитаном команды. Футболист успел провести за клуб 64 матча во всех турнирах.

«Поздравляю Мамаду с его избранием капитаном команды. Это не только признание его труда, но и большая ответственность. Уверен, что у нашего мужика всё получится.

Но нашлись те, кто под постом в официальном канале клуба высказался по этому поводу, используя риторику расизма. Ни я, ни клуб не будут этого терпеть. Футбол объединяет людей из разных стран, вероисповедания, культур и рас… и к элементам дискриминации, расизма у нас нулевая терпимость», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.