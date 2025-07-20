Адвокату арестованного акционера «Торпедо» Соболева запретили общаться со СМИ

Адвокату Александру Добровинскому, который защищает арестованного акционера «Торпедо» Леонида Соболева, постановлением следователя было запрещено общаться со СМИ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Сам Александр Добровинский от комментариев воздержался, однако пресс-директор адвоката подтвердила «Чемпионату» эту информацию.

Ранее РФС исключил московское «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала. Место чёрно-белых в РПЛ занял «Оренбург». Совладелец столичного клуба Леонид Соболев был арестован по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.