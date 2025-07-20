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Адвокату арестованного акционера «Торпедо» Соболева запретили общаться со СМИ

Адвокату арестованного акционера «Торпедо» Соболева запретили общаться со СМИ
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Адвокату Александру Добровинскому, который защищает арестованного акционера «Торпедо» Леонида Соболева, постановлением следователя было запрещено общаться со СМИ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Сам Александр Добровинский от комментариев воздержался, однако пресс-директор адвоката подтвердила «Чемпионату» эту информацию.

Ранее РФС исключил московское «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала. Место чёрно-белых в РПЛ занял «Оренбург». Совладелец столичного клуба Леонид Соболев был арестован по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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