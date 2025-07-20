Стало известно, когда «Реал» может возобновить переговоры с Винисиусом о контракте

Переговорный процесс между мадридским «Реалом» и крайним нападающим Винисиусом Жуниором был приостановлен в феврале нынешнего года. Подчёркивается, что это произошло после того, как сторона 25-летнего футболиста озвучила «сливочным» размер зарплаты, которую он хочет получать. Об этом сообщает AS.

По информации источника, бразилец попросил оклад в € 20 млн в год, что превышает его нынешнюю зарплату на € 5 млн. В «Королевском клубе» размышляют о целесообразности выполнения условий Винисиуса, поскольку тогда он станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала», превзойдя нападающего Килиана Мбаппе (€ 15 млн).

Окружение Винисиуса осознаёт, что именно «сливочные» руководят ситуацией, и прогнозирует возобновление переговоров о продлении контракта с нападающим в 2026 году. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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