Валерий Кечинов: 1-й тур наверняка дал болельщикам «Спартака» позитив

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе красно-белых над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Игра «Спартака» очень порадовала. Для первого матча команда выглядела хорошо, создавала много моментов, играла с хорошим настроением. Забили гол, а ещё четыре не засчитали. В обороне «Спартак» сыграл тоже неплохо — дали создать лишь один момент в первом тайме. Так что 1-й тур наверняка дал болельщикам «Спартака» позитив», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Единственный засчитанный мяч в игре забил бразилец Маркиньос на 37-й минуте. В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 26 июля.