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Апелляция на арест инвестора «Торпедо» Соболева будет рассмотрена 23 июля

Апелляция на арест инвестора «Торпедо» Соболева будет рассмотрена 23 июля
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23 июля Мещанский суд Москвы рассмотрит апелляцию защиты акционера «Торпедо» Леонида Соболева на его арест. Как сообщалось ранее, сторона защиты Соболева добивается для своего клиента замены содержания под стражей на домашний арест. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Ранее Российской футбольный союз (РФС) исключил «Торпедо» из числа участников Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала. Место чёрно-белых в РПЛ занял «Оренбург». Совладелец столичного клуба Леонид Соболев был арестован по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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