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Защитник «Челси» может перейти в «Атлетико» Мадрид за € 40 млн — Романо

Защитник «Челси» может перейти в «Атлетико» Мадрид за € 40 млн — Романо
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Мадридский «Атлетико» установил прямой контакт с окружением 21-летнего центрального защитника «Челси» Ренату Вейги. Сам футболист испытывает сильное желание перейти в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб оценивает португальского игрока в € 40 млн. «Матрасники» намерены вести переговоры с «синими».

Вейга перешёл в «Челси» из «Базеля» летом 2024 года. Вторую половину минувшего сезона защитник провёл в «Ювентусе» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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