Наиль Умяров: мотивация «Спартака» — выиграть чемпионство РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился чемпионскими амбициями красно-белых после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— Как тебе мотивация от Станковича, который сказал, что если вы выиграете чемпионат, то отправит команду на неделю в Дубай?

— Я даже не видел этого. У нас мотивация прежде всего выиграть чемпионство. Это не мотивация никакая, чтобы нас отправить в Дубай, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» завершил минувший сезон на четвёртом месте. Подопечные Деяна Станковича набрали 57 очков в 30 турах, уступив места в топ-3 по итогам чемпионата «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА.