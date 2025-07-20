Наиль Умяров: мотивация «Спартака» — выиграть чемпионство РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился чемпионскими амбициями красно-белых после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
— Как тебе мотивация от Станковича, который сказал, что если вы выиграете чемпионат, то отправит команду на неделю в Дубай?
— Я даже не видел этого. У нас мотивация прежде всего выиграть чемпионство. Это не мотивация никакая, чтобы нас отправить в Дубай, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» завершил минувший сезон на четвёртом месте. Подопечные Деяна Станковича набрали 57 очков в 30 турах, уступив места в топ-3 по итогам чемпионата «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА.
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