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Кечинов: судьи игнорировали некоторые моменты в матче «Спартака», так играть тяжело

Кечинов: судьи игнорировали некоторые моменты в матче «Спартака», так играть тяжело
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Стараюсь не комментировать судейские ошибки. Очень много моментов, которые трактуются совершенно по-разному. В матче «Спартака» с «Динамо» Мх судья не поставил пенальти, когда игрок сыграл рукой, был ещё наступ на Умярове. В других матчах такие же эпизоды трактовались иначе. А вчера судейская бригада игнорировала эти моменты.

Но мне кажется, что в плане настроения тяжело играть, когда твоей команде отменяют четыре гола. Это, конечно, влияет. Наверное, где-то был офсайд или ещё что-то, но положительных эмоций футболистам это не добавляет. Ты стараешься, играешь, а тут один гол отменяют, потом второй, третий…» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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