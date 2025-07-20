Кечинов: судьи игнорировали некоторые моменты в матче «Спартака», так играть тяжело

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Стараюсь не комментировать судейские ошибки. Очень много моментов, которые трактуются совершенно по-разному. В матче «Спартака» с «Динамо» Мх судья не поставил пенальти, когда игрок сыграл рукой, был ещё наступ на Умярове. В других матчах такие же эпизоды трактовались иначе. А вчера судейская бригада игнорировала эти моменты.

Но мне кажется, что в плане настроения тяжело играть, когда твоей команде отменяют четыре гола. Это, конечно, влияет. Наверное, где-то был офсайд или ещё что-то, но положительных эмоций футболистам это не добавляет. Ты стараешься, играешь, а тут один гол отменяют, потом второй, третий…» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.