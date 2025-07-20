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Форвард Уго Экитике переходит в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» за € 94 млн — Скира

Форвард Уго Экитике переходит в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» за € 94 млн — Скира
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«Ливерпуль» и «Айнтрахт» согласовали и подтвердили сделку по переходу 23-летнего форварда Уго Экитике. Мерсисайдцы заплатят € 94 млн за трансфер французского футболиста с учётом бонусов и налогов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Экитике подпишет с мерсисайдцами контракт, рассчитанный до 2030 года с возможностью продления ещё на сезон.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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