«Спартак» поздравил Заболотного с дебютом, приведя статистику его верховых единоборств
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«Спартак» в телеграм-канале поздравил 34-летнего нападающего Антона Заболотного с дебютом за красно-белых. В субботу, 19 июля, форвард принял участие в матче 1-го тура чемпионата России с «Динамо» из Махачкалы (1:0). Футболист провёл на поле 75 минут.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«Антон Заболотный — первый игрок «Спартака» за 2,5 года, выигравший 9+ верховых единоборств в матче РПЛ! С дебютом, Антон!» — написано в сообщении московского клуба.
Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.
Как появился «Спартак»:
Комментарии
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