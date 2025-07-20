«Спартак» поздравил Заболотного с дебютом, приведя статистику его верховых единоборств

«Спартак» в телеграм-канале поздравил 34-летнего нападающего Антона Заболотного с дебютом за красно-белых. В субботу, 19 июля, форвард принял участие в матче 1-го тура чемпионата России с «Динамо» из Махачкалы (1:0). Футболист провёл на поле 75 минут.

«Антон Заболотный — первый игрок «Спартака» за 2,5 года, выигравший 9+ верховых единоборств в матче РПЛ! С дебютом, Антон!» — написано в сообщении московского клуба.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме Форвард «Спартака» Заболотный: Станкович давал больше рекомендаций играть на меня

Как появился «Спартак»: