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Генеральный директор «Торпедо» высказался о комплектации состава клуба

Генеральный директор «Торпедо» высказался о комплектации состава клуба
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев ответил на вопрос о комплектации состава на сезон-2025/2026, а также высказался о возвращении полузащитника Артура Галояна, перешедшего из «Акрона».

— Сохранится ли команда в текущем виде или планируются значительные изменения в составе?
— Мы будем строить команду вокруг стержня «Торпедо». Кто верит в нашу идеологию и чтит клубную историю, с теми мы и будем развиваться и строить команду. Свежая трансферная новость — это обмен с тольяттинским «Акроном» Хетага Хосонова на Артура Галояна, который возвращается в свою родную команду. Думаю, это радостное известие во всех аспектах. Надеюсь, что уже совсем скоро мы сможем увидеть Артура на поле, — приводит слова Синяева официальный сайт клуба.

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