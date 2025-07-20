Нападающий «Динамо» Мх Агаларов ответил на вопрос об амбициях команды в новом сезоне РПЛ

Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался об амбициях бело-голубых после поражения от московского «Спартака» (0:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

— На что будет претендовать «Динамо» Махачкала в этом сезоне?

— Об этом можно будет говорить через несколько игр, по истечении какого-то времени или даже в мае. Сейчас об этом говорить сложно. Конечно, мы, как и в прошлом сезоне, стараемся в каждой игре выходить на победу, — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Во 2-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде с «Оренбургом». Встреча запланирована на воскресенье, 27 июля.