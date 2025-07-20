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Нападающий «Динамо» Мх Агаларов ответил на вопрос об амбициях команды в новом сезоне РПЛ

Нападающий «Динамо» Мх Агаларов ответил на вопрос об амбициях команды в новом сезоне РПЛ
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Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался об амбициях бело-голубых после поражения от московского «Спартака» (0:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

— На что будет претендовать «Динамо» Махачкала в этом сезоне?
— Об этом можно будет говорить через несколько игр, по истечении какого-то времени или даже в мае. Сейчас об этом говорить сложно. Конечно, мы, как и в прошлом сезоне, стараемся в каждой игре выходить на победу, — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Во 2-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде с «Оренбургом». Встреча запланирована на воскресенье, 27 июля.

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