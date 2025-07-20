Саудовцы не предлагали Винисиусу контракт с зарплатой в € 1 млрд — AS

На текущий момент «не существует» предложения для крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора от клубов из Саудовской Аравии о контракте с зарплатой € 1 млрд за пять сезонов, о чём ранее сообщали СМИ. Об этом информирует AS со ссылкой на источники из окружения футболиста.

По сведениям издания, чем дольше «сливочные» не будут продлевать контракт с бразильским вингером, тем больше предложений от других команд он получит. Не исключено, что клубы из Саудовской Аравии могут возобновить интерес к подписанию Винисиуса.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры о новом трудовом соглашении нападающего приостановлены. Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

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