«Пари НН» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 15:30

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари НН» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре нижегородская команда встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 25 июля. «Быки» проведут матч с московским «Локомотивом». Он состоится 26 июля.

По итогам минувшего сезона «Пари НН» набрал 27 очков и занял 13-е место. «Краснодар» заработал 67 очков и расположился на первой строчке.

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