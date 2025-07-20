Маркиньос прокомментировал работу тренера «Спартака» Станковича в межсезонье

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался о прогрессе команды по сравнению с прошлым сезоном, а также оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича во время летних тренировочных сборов.

«В целом считаю, мы были готовы к матчу. Тренер проделал хорошую работу в межсезонье, мы много трудились, чтобы исправить слабые места, которые были раньше. У нас больше уверенности, больше желания, больше настроя. Уверен, что этот сезон будет незабываемым!» — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0). Единственный засчитанный мяч в игре записал на свой счёт Маркиньос на 37-й минуте. Деян Станкович возглавляет красно-белых с лета 2024 года. Тогда же к команде присоединился бразильский вингер.