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Маркиньос прокомментировал работу тренера «Спартака» Станковича в межсезонье

Маркиньос прокомментировал работу тренера «Спартака» Станковича в межсезонье
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Нападающий московского «Спартака» Маркиньос высказался о прогрессе команды по сравнению с прошлым сезоном, а также оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича во время летних тренировочных сборов.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«В целом считаю, мы были готовы к матчу. Тренер проделал хорошую работу в межсезонье, мы много трудились, чтобы исправить слабые места, которые были раньше. У нас больше уверенности, больше желания, больше настроя. Уверен, что этот сезон будет незабываемым!» — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0). Единственный засчитанный мяч в игре записал на свой счёт Маркиньос на 37-й минуте. Деян Станкович возглавляет красно-белых с лета 2024 года. Тогда же к команде присоединился бразильский вингер.

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