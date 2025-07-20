Новичок «Локомотива» Руденко рассказал, как относится к критике в свой адрес

Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко ответил на вопрос о критике в свой адрес. В своём дебютном матче в рамках 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) форвард стал автором гола и отдал результативную передачу.

— Как ты относишься к критике? Некоторые специалисты говорили, что ты не уровень «Локомотива», не сможешь тут играть.

— Посмотрим посреди сезона, как всё сложится. К критике я отношусь положительно. Прессу я не так сильно читаю, в основном её смотрят родственники и могут что-то передать. Мне это не нравится, они это знают, — сказал Руденко в интервью пресс-службе клуба.

Нападающий играл за «Химки» с февраля 2022 года. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.