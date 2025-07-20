Михаил Кержаков объяснил, почему решил не завершать карьеру после сезона-2024/2025

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему принял решение не завершать профессиональную карьеру по окончании сезона-2024/2025, в котором сине-бело-голубые заняли второе место в чемпионате.

— Вы говорили, что сезон‑2024/2025 с большой вероятностью станет для вас последним. Мы очень рады, что не стал. А в чём причина? Появилось ощущение какой-то недосказанности?

— Нет. Конечно, мне хотелось закончить карьеру на мажорной ноте, чемпионством. Тем не менее, когда начался отпуск, я уже думал, что всё. Но в последний день позвонил Александр Иванович Медведев. Мы поговорили, и он предложил продлить контракт ещё на год. Всё на флажке произошло.

— Вам легко далось это решение?

— Честно говоря, я некоторое время размышлял. Головой-то уже отключился — ​занимался учёбой, готовил портфолио на тренерскую категорию. Предложение Александра Ивановича стало неожиданным.

— Вы говорили, что мысль о завершении карьеры вас пугает. Много думали об этом весной?

— Не скажу, что она прямо пугала. Просто иногда накатывала боязнь выхода из режима, когда у тебя всё расписано и не надо думать о том, чем себя занять. Каждому человеку важно, чтобы его жизнь была как-то упорядочена. Но завершение карьеры не внезапное событие. Я понимал, что к этому всё идёт, и постепенно настраивался, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба.