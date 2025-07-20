«Барселона» установила рекорд клуба на продажах футболок Ямаля с 10-м номером — COPE

«Барселона» за 24 часа продала 70 тыс. футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля после смены им игрового номера на 10-й, что стало новым рекордом каталонского клуба. По внутренним оценкам, сине-гранатовые заработали около € 10 млн на этих продажах. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, коммерческий успех превзошёл все прогнозы «Барселоны». Футболки с 10-м номером и фамилией Ямаля были разосланы более чем в 170 стран.

Подчёркивается, что «блауграна» зафиксировала самый большой объём продаж футболок за один день в истории клуба. Были превзойдены показатели бывших нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.

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Ламин Ямаль нанёс свой 10-й номер на футболку «Барселоны»: