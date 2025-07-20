Игорь Колыванов назвал невыдающейся победу «Спартака» над «Динамо» Махачкала

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о победе московского «Спартака» над «Динамо» Махачкала (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Спартак» в матче с «Динамо» Махачкала играл с преимуществом, но провёл невыдающийся матч. Махачкалинцы кусались, как могли. У красно-белых были неплохие подходы и моменты. Однако сейчас 1-й тур, поэтому не у всех команд всё идеально — никто ещё не набрал ход. Но для «Спартака» это была важная победа, потому что в прошлом сезоне дважды уступили Махачкале.

Я не судейский эксперт, но не обсуждается, что во время голов «Спартака» было вне игры. Что касается остальных эпизодов, Аззи мог получить жёлтую карточку ещё в середине первого тайма. Было ещё много спорных моментов. Возможно, без VAR некоторые эпизоды диктовались бы по-другому», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Встреча назначена на воскресенье, 27 июля.