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Игорь Колыванов назвал невыдающейся победу «Спартака» над «Динамо» Махачкала

Игорь Колыванов назвал невыдающейся победу «Спартака» над «Динамо» Махачкала
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о победе московского «Спартака» над «Динамо» Махачкала (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Спартак» в матче с «Динамо» Махачкала играл с преимуществом, но провёл невыдающийся матч. Махачкалинцы кусались, как могли. У красно-белых были неплохие подходы и моменты. Однако сейчас 1-й тур, поэтому не у всех команд всё идеально — никто ещё не набрал ход. Но для «Спартака» это была важная победа, потому что в прошлом сезоне дважды уступили Махачкале.

Я не судейский эксперт, но не обсуждается, что во время голов «Спартака» было вне игры. Что касается остальных эпизодов, Аззи мог получить жёлтую карточку ещё в середине первого тайма. Было ещё много спорных моментов. Возможно, без VAR некоторые эпизоды диктовались бы по-другому», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится в субботу, 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Встреча назначена на воскресенье, 27 июля.

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