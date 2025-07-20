Гендиректор «Торпедо» назвал главный фактор для клуба на ближайшие недели

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев назвал главный фактор для клуба на ближайшие недели. Напомним, сезон-2025/2026 команда проведёт в Лиге PARI.

— Что, на ваш взгляд, будет самым главным для «Торпедо» как клуба в ближайшие несколько недель?

— Завершить трансферную кампанию хотя бы на 90%. Есть сейчас несколько новичков, которые должны пополнить наш клуб в ближайшее время. Возможно, кто-то из футболистов уйдёт из «Торпедо» до закрытия трансферного окна, но, опять же, это будут не лидеры команды. Кроме того, нам нужно поддержать истинных болельщиков «Торпедо», сохраняя историю и формируя новые связи и ценности отношений, — приводит слова Синяева официальный сайт клуба.