Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: сумма трансфера Экитике в «Ливерпуль» может вырасти до € 95 млн

Романо: сумма трансфера Экитике в «Ливерпуль» может вырасти до € 95 млн
Комментарии

Сделка по переходу 23-летнего форварда Уго Экитике из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» достигла суммы в € 90 млн, однако потенциально она может вырасти до € 95 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский футболист подпишет шестилетний контракт, рассчитанный до июня 2031 года. Экитике хотел перейти только в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Уго Экитике Подробнее
Материалы по теме
Форвард Уго Экитике переходит в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» за € 94 млн — Скира

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android