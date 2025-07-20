Романо: сумма трансфера Экитике в «Ливерпуль» может вырасти до € 95 млн

Сделка по переходу 23-летнего форварда Уго Экитике из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» достигла суммы в € 90 млн, однако потенциально она может вырасти до € 95 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский футболист подпишет шестилетний контракт, рассчитанный до июня 2031 года. Экитике хотел перейти только в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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