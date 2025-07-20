Маркиньос: «Спартак» должен начать играть на победу, а не просто красиво

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос заявил, что команда должна больше акцентировать внимание на результатах после победы красно-белых в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Наша команда должна начать играть так всегда, играть на победу. Не просто играть красиво. Я думаю, что самое важное — побеждать. Победы могут быть разными, но они должны быть. И к этому наша команда стремится – выигрывать всегда, забирать по три очка и подниматься в таблице», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

Маркиньос выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Гол в ворота махачкалинцев в 1-м туре стал для бразильца дебютным в РПЛ. Всего на его счету один забитый мяч и 10 результативных передач в 27 матчах за красно-белых в чемпионате России.